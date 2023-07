La chute virtuelle de la "Vivaldi"

Que le temps va sembler long jusqu’au dimanche 9 juin 2024 ! Le gouvernement fédéral actuel a vécu et il ne lui reste désormais qu’à expédier les affaires courantes, tout en laissant croire qu’il existe encore, qu’il est capable d’agir. Mais sauf contrainte extérieure (comme cette pandémie de 2020 qui a forcé la nécessité de cette coalition hétéroclite, en mode "gouvernement de salut public"), il est difficile de parier désormais sur la capacité d’action de cette Quatre-Saisons avariée.

Une Fête " Nationale " au goût amer

Haro sur le MR ! Le ministre des Finances, Vincent Van Peteghem (CD&V), le principal concerné et pas vraiment un gauchiste patenté, donne le ton, reprochant aux libéraux francophones, de défendre ces cent électeurs qui disposent d’un important capital au détriment des millions de personnes qui travaillent chaque jour, pour qui c’est important de baisser les impôts.

À l’inverse, le MR a désormais beau jeu de se présenter comme le "bouclier" face à la "rage taxatoire", pour reprendre d’anciens vocables régulièrement usités lors de ce type de passe d’armes.

Dans la même logique, PS et ECOLO peuvent ressortir l’argumentaire sur ces libéraux défenseurs des riches, etc.

Et au milieu, Alexander De Croo n’a plus que ses yeux pour pleurer et tenter de faire croire qu’il peut encore agir pour le "bien de tous".

Plus que jamais, chacun joue sa partition, et Vivaldi ne reconnaîtrait plus sa symphonie !

Campagne

L’échec de la réforme fiscale permet également à chacun de se profiler en vue du prochain scrutin. Le MR a pu mettre en avant la question des dépenses publiques, sujet difficile pour ses alliés/adversaires du PS ou d’ECOLO. Sujet porteur, Georges-Louis Bouchez tient son angle d’attaque pour sa campagne, impatient d’en découdre.

Chaque formation se profile en vue de la fin de législature, comme quand le vice-premier vert entend mettre fin au survol de nuit de Bruxelles.

Le Premier ministre entend, quant à lui, garder une posture au-dessus des querelles partisanes, seule bouée de secours pour sa formation par ailleurs mal en point. Mais, désormais, ce sera (encore plus !) chacun pour soi.

Toutefois, il ne faudra pas que le temps gouvernemental restant tourne au pugilat incessant, au croche-pied répétitif. Le "c’est pas moi, c’est l’autre" va vite devenir lassant ou alors, autant provoquer la chute du gouvernement en septembre et se rendre aux urnes avant la fin de l’année !

@PhWalkowiak