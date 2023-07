La chute spectaculaire d'une grue à New York fait quatre blessés

Le maire de New York, Eric Adams, a déclaré que l'incident aurait pu être bien pire. Le chef adjoint des pompiers de New York, Joseph Pfeifer, a indiqué que l'appareil était en train de soulever 16 tonnes de béton quand les câbles ont été fragilisés par l'incendie de la cabine. L'opérateur de la grue a essayé d'éteindre le feu, mais les flammes étaient trop importantes. "Le grutier a réussi à sortir et est sain et sauf", a précisé M. Pfeifer.