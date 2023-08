La chute du mur de Berlin sur fond de "Lambada", tube de l'été 89

La foule s’amasse et franchit les postes-frontière. Allemands de l’Est et de l’Ouest peuvent enfin se retrouver librement. On assiste à des scènes de liesse et d’émotion, les deux populations se jettent dans les bras l’une de l’autre. Près de la porte de Brandebourg, on danse la " Lambada ", le tube de l’été 89, avec la police en uniforme.

Quelques mois plus tard, le 21 juillet 1990, Roger Waters, leader de Pink Floyd organise un immense concert sur la Potsdamer Platz de Berlin, noire de monde, pour célébrer la chute du mur. Roger Waters et une flopée de stars de l’époque, les Scorpions, Cyndi Lauper, Bryan Adams on encore Van Morrison, interprètent une version modifiée de " The Wall " tandis qu’un pan de mur de 170 mètres de long est détruit.

D’autres musiques sont associées à la chute du rideau de fer : " Looking for freedom " de David Hasselhof, " Heroes " de David Bowie, mais l’hymne de la réunification allemande, c’est incontestablement " Wind of change " des Scorpions. Ce groupe de Hard Rock est l’un des symboles de la décennie 80.