La chute des tsars : pourquoi Nicolas II n'imaginait-il pas être exécuté après plus d'un an de captivité ?

Le 17 juillet 1918, le tsar et toute sa famille sont assassinés lâchement par le régime soviétique. La Première Guerre mondiale, pourfendeuse d’existences humaines et de régimes politiques, bat toujours son plein en Europe de l’Ouest. Elle avait eu raison, depuis plusieurs mois déjà, de l’un des Empires les plus puissants du monde. La Russie des Tsars a chuté à la suite de l’abdication de son dernier souverain après les révolutions de 1917 : Nicolas II. Lui et sa famille sont tous en résidence surveillée. Et son abdication ne sera pas suffisante pour le régime communiste incarné par Lénine.

Les Romanov sont retenus prisonniers à Iékaterinbourg, dans l'Oural. Iourovski, fils de paysan modeste, membre respecté du Soviet de cette région, a reçu un nouvel ordre de sa hiérarchie, quelques heures plus tôt, alors que l’héritier et son père se promenaient à l’extérieur de la propriété. Le télégramme venu de Moscou était on ne peut plus clair : il faut exécuter les Romanov. Cette extrémité avait déjà été envisagée au début de l’été. Le geôlier bolchevik doit désormais commander un peloton d'exécution de douze hommes. C’est l’Histoire entière de son pays qu'il s’apprête à changer.

Comment ce bal de l'horreur a-t-il été orchestré ? Pourquoi ont-ils été maintenus en vie pendant plus d'un an ? Pourquoi Nicolas II ne s'est-il pas inquiété de son triste sort ? Les rumeurs sur d'éventuels survivants sont-elles fondées ? Découvrez les réponses dans L'Heure H.