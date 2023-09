La chute de Red Bull, l'opportunisme de Ferrari, une formidable bagarre pour la victoire : retour sur le Grand Prix de Singapour

Carlos Sainz et Ferrari ont réussi à briser l'hégémonie Red Bull en remportant le Grand Prix de Singapour dimanche. Jamais en mesure de revendiquer la victoire, Max Verstappen et Sergio Pérez ont donc vu leur incroyable série s'arrêter à 15 victoires d'affilée. Retour sur cette course d'une incroyable intensité et très exigeante pour les pilotes en compagnie de Gaëtan Vigneron.

"Ce Grand Prix de Singapour a été formidablement disputé, avec 4 voitures en lutte jusqu'au dernier tour pour la victoire, souligne Gaëtan Vigneron. Red Bull a chuté, fin de série après 15 victoires consécutives : la dernière course en 2022 et tous les Grands Prix disputés avant Singapour en 2023. Red Bull est passé à côté de son sujet : pas les bons réglages, pas la bonne fenêtre d'exploitation des pneus. Max Verstappen soulignait qu'au simulateur, ils s'étaient déjà rendu compte que le week-end allait être compliqué, mais aussi que tout devrait rentrer dans l'ordre à Suzuka."

"Ferrari a brillamment profité de cette opportunité avec Carlos Sainz, reprend Gaëtan Vigneron. Pole et podium à Monza, pole et victoire à Singapour. L'Espagnol a été brillant en piste, mais aussi au niveau de la stratégie, en utilisant le DRS comme bodyguard en ralentissant pour "l'offrir" à Lando Norris. C'était risqué, mais cela compliquait la tâche des Mercedes pour dépasser la McLaren, et ça le mettait du coup à l'abri. Mercedes a aussi fait preuve d'une belle stratégie en utilisant un deuxième train neuf de pneus médiums. George Russell et Lewis Hamilton sont revenus comme deux boulets de canon sur les leaders, ça a failli marcher, mais ils n'ont pas pu passer. George Russell était inconsolable après être parti à la faute, alors que Lewis Hamilton est à nouveau monté sur le podium. Mention spéciale aussi à McLaren, avec Lando Norris brillant deuxième, et Oscar Piastri remonté de la 17e à la 7e place sans les évolutions sur sa voiture. Attention à Lance Stroll chez Aston Martin, il doit commencer à soigner sa copie, alors que Fernando Alonso, 15e, était pour la première fois en dehors des points. Quant à Liam Lawson, il est déjà dans les points dès son 3e Grand Prix avec AlphaTauri. Petite menace, peut-être, pour Daniel Ricciardo !"