La chute de l’Empire Romain d’Occident en 476 : une fin comparable au jeu de dominos

Le 4 septembre 476, à Ravenne, Odoacre met un terme à l’Empire Romain d’Occident… en déliquescence depuis de nombreuses années. Proclamé roi d’Italie par ses troupes il y a 10 jours, Odoacre n’a plus aucun doute : il est le grand vainqueur de cette guerre durant laquelle il n’y a pas eu match… Le jeune empereur Romulus Augustus, âgé d’à peine 15 ans, dépose les armes face à lui. Un cérémonial qui devient une habitude : les dépositions d’Empereur sont monnaie courante depuis déjà de nombreux siècles. Mais cette fois, un Empereur, il n’y en aura plus jamais sur la Ville Éternelle.

Ravenne a été le théâtre d’âpres combats qui se sont soldés le 23 août par une victoire franche et totale d’Odoacre, puis, début septembre, par le sac de Ravenne et la dissolution de ce qui pouvait encore rester l’armée loyaliste.

La civilisation la plus puissante du monde ne s’est pas éteinte à la seule suite de mauvais paiements et de batailles menées contre des barbares. Ce n’est que l’ultime conséquence de causes plus profondes et durables. L’Heure H vous emmène au cœur d’événements aussi anciens que fondateurs dans l’histoire du monde telle que nous la connaissons. Comment l’Empire jadis le plus puissant du monde en est-il venu à sombrer de la sorte ?