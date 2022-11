La chronique de Pierre Scheurette : "Fred et Jamy m'ont tout appris"

Pierre Scheurette est de retour pour une nouvelle saison dans le Réveil de Tipik avec Audrey, Lara, Marco et François !

Journaliste, chroniqueur, auteur, Pierre a une vie bien remplie. Entre l'actualité qui part en vrille et sa vie bien chargée, Pierre nous partage chaque semaine sa cueillette de la semaine.

Cette semaine à l'occasion de la journée mondiale de la Science, Pierre nous livre des découvertes scientifiques surprenantes, des études expérimentales absurdes, beaucoup d’essais et... Pas mal d’erreurs !

Si je devais citer les scientifiques dans l’histoire qui m’ont le plus marqué, il y en aurait 5 : Isaac Newton, l’inventeur de la gravitation universelle, Charles Darwin, l’inventeur de la théorie de l’évolution, Albert Einstein, l’inventeur de la physique quantique, et puis surtout… Fred, et Jamy, l’inventeur de petites maquettes vachement bien faites pour expliquer tous ces trucs. C’est eux qui m’ont tout appris.