La chronique de PE : "L’hiver en Arabie Saoudite, c’est comme la ponctualité à la SNCB, ça arrive, mais très rarement"

Pierre-Emmanuel alias PE est de retour pour une nouvelle saison dans le Réveil de Tipik avec Lara, Marco, François et Audrey !

Malgré une actualité parfois morose, PE c’est vraiment… un optimiste. Et comme d’habitude, il n’en loupe pas une. Et c’est pour le plus grand plaisir de nos zygomatiques.

Retrouvez-le chaque mardi dans la matinale de Tipik - ou en podcast sur Auvio - où PE viendra nous expliquer pourquoi finalement… Tout va bien.

"Non mais sérieux l’Arabie Saoudite qui va organiser les Jeux asiatiques d’hiver… et là je sais qu’il y en a plein qui se disent: attends c’est en Asie l’Arabie Saoudite, de un, oui et de deux, c’est pas ça qui devrait le plus vous inquiéter…

Non le plus inquiétant c’est pourquoi ? Je vais vous le dire ça tient en deux syllabes… Po gnon… Alors attention, il y en a qui diront que ce n’est pas la première fois qu’on choisit un lieu où il n’y a pas de neige pour organiser une compétition hivernale, Pékin Sotchi, où il y avait accessoirement 80% de neige artificielle, un peu comme l’Arabie saoudite… il y a des pentes, mais pas de neige…

Si c’est ça les critères, la prochaine fois ils peuvent organiser ça sur les finances de la région wallonne, t’as vu comme la pente est raide… c’est simple elle est tellement raide, qu’on pourrait organiser du vol à ski… en plus à la région Wallonne, ils s’y connaissent bien en vol, y’a plus qu’à rajouter les skis".