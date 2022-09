La chronique de Dan Gagnon : la coupe du monde au Qatar

Le Réveil de Tipik vous accompagne chaque matin sur Tipik Radio en compagnie de Marco, Lara, François et Audrey !

Et tous les lundis, c'est le plus belge des humoristes québécois Dan Gagnon qui est en direct aux côtés des animateurs de la matinale de Tipik pour une chronique brûlante... Il a un projet pour remettre la société dans le sens de la marche, un projet simple et efficace: tout cramer ! Ses flammes ne sont évidemment que virtuelles, mais ça chauffe quand même chaque semaine sur Tipik...

"À la question : on boycotte la coupe du monde au Qatar ou pas ? Je réponds : « Fuck la question, c’est pas en culpabilisant les fans qu’on va changer quoi que ce soit… »"