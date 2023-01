La choucroute garnira de nombreuses tables en ce jour de l’an neuf

C’est une tradition bien implantée en province de Liège et même au-delà : le jour de l’an, c’est la choucroute que l’on déguste parfois le midi, parfois le soir, et parfois même à ces deux repas. Un plat qui ne se consomme pas n’importe comment et qui demande en tout cas des jours de préparation à André Renders, boucher à Dolhain, dans la commune de Limbourg.

La veille de l’an neuf, sa boucherie ne désemplit pas. Et une majorité de clients viennent pour un plat en particulier : la choucroute et ses diverses viandes d’accompagnement. Alors dans les frigos, un bon stock a été préparé : " Ça représente beaucoup de travail. On doit préparer à l’avance tout ce qui est francforts, saucisses fumées, côtes bavaroises, etc. On a préparé 200 kilos de choucroute, 1500 francforts, une centaine de kilos de saucisses fumées, etc. On commence à préparer ça plus ou moins 15 jours à l’avance ", détaille André Renders.

Selon la tradition, la dégustation de la choucroute s’accompagne d’un petit rituel : celui de placer une pièce de monnaie sous l’assiette. " C’est une petite pièce qu’on rajoute pour avoir bonheur, santé et confort financier tout au long de l’année. Je ne sais pas si tout le monde le fait mais moi oui, et ça me porte bien chance ", reconnaît-il en souriant.

Une tradition à laquelle ne dérogerait pas Nathalie, venue elle aussi chercher sa choucroute : " Ma maman la fait chaque année. J’ai toujours connu ça depuis que je suis toute petite. On a toujours mangé la choucroute au nouvel an. Toujours ", affirme-t-elle.

Le petit conseil du boucher : ajouter une carotte lors de la cuisson de la choucroute afin d’en enlever l’amertume.