La chocolaterie Belvas se lance dans la biodynamie

Du chocolat plus bio que bio. C’est peut-être comme cela que l’on pourrait décrire la nouvelle gamme de la chocolaterie Belvas. De son côté, l’entreprise parle plutôt de "chocolat vivant" : un chocolat produit en biodynamie. Depuis sa création en 2005, la société s’est spécialisée dans le bio, l’équitable, et même le chocolat "Vegan" et sans gluten. Désormais, elle va un cran plus loin avec cette biodynamie. Une première mondiale pour une chocolaterie professionnelle de cette taille.

Mais au fonds, la biodynamie, c’est quoi ? Et bien c’est l’un des courants fondateurs de l’agriculture biologique. Une méthode de production qui considère l’exploitation agricole comme un organisme vivant et intégré. Si elle verse parfois dans la croyance, voir le principe spirituel, son objectif vise surtout à créer un équilibre entre l’homme, la terre et les animaux, et à préserver la biodiversité.

Concrètement, chez Belvas, cette production en biodynamie passe par un partenariat lancé il y a 5 ans avec le village d’Armayari, dans la partie amazonienne du Pérou, qui regroupe une vingtaine de plantations. L’ensemble de leur production est acheté par la marque, à condition de respecter ces différents critères de biodynamie. Des critères allant de l’utilisation d’engrais "locaux" préparés à base de plantes, d’excréments d’animaux, et de minéraux (pour améliorer la qualité du sol), sans oublier la rotation des cultures, et même la coupe des cacaoyers à la pleine lune.

Des méthodes qui ont tout d’abord surpris le fondateur de Belvas, Thierry Noesen : "Au début, je me disais, tailler à la pleine lune, c’est quoi ce truc ? Quand j’ai commencé le projet au Pérou, et que je leur ai dit de tailler les arbres à la pleine lune, je pensais venir avec un truc abracadabrant. Mais en réalité ils m’ont dit qu’ils le faisaient déjà ! Car à la pleine lune, la sève est en haut dans les branches, et ça permet à l’arbre de guérir beaucoup plus vite après avoir été taillé".