La chloridazone, un pesticide interdit en 2021, trop présente dans les sols brabançons

A Limal (Wavre) la norme autorisée de chloridazone a été récemment dépassée. Cette limite ne doit toutefois pas être confondue avec le seuil de toxicité avéré qui lui est très loin d’être atteint. Autre précision et non des moindres : les analyses concernent l’eau des nappes phréatiques et non pas l’eau du robinet. " Ce sont deux choses bien différentes ", précise Arnaud Rouelle qui assure le suivi du contrôle de la qualité de l’eau de distribution pour le Service public de Wallonie. " Il y a les eaux brutes et celles de distribution qui sont généralement davantage filtrées ! "

A ce stade, il n’y a donc pas de dépassement problématique pour la santé au niveau de l’eau du robinet ni en Brabant wallon, ni dans le reste de la Belgique. Cela dit, l’Europe veut malgré tout harmoniser et renforcer les contrôles.

" C’est clair qu’on sera encore plus vigilant après la mise en application de la directive européenne " conclut Arnaud Rouelle. " Et si on constate des dépassements dans l’eau potable, nous prendrons les mesures adéquates ! "