La chlorella : quels sont les bienfaits santé de cette microalgue ?

La chlorelle est une mini-algue, tout comme la spiruline, que l’on trouve dans les mares, les lacs et les étangs. Si ce sont les Aztèques qui l’ont utilisée en premier, elle n’est pas encore vraiment consommée chez nous. Cette algue a des propriétés incroyables que les asiatiques utilisent pour purifier leurs organes.

Sur le plan nutritionnel, la chlorelle contient une teneur en protéines et en fibres très importante. On peut aussi trouver une bonne concentration de chlorophylle et de lutéine dans cette plante aquatique, ce qui permet de la classer dans la catégorie des super. Enfin, c’est aussi une algue très riche en oméga-3, en vitamines E, B1, B6 et B12, mais aussi en minéraux comme du potassium, du magnésium, du fer, du zinc, du sélénium ainsi que du calcium.