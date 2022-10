La Chine va rafler le marché de la voiture électrique en Europe comme le montre le dernier salon de l’auto à Paris

Le Mondial de l’Automobile à Paris a donc fermé ses portes dimanche dernier, après deux années de pandémie qui ont donc mis à mal la plupart des salons de l’auto. Les exposants se font plus rares et estiment la plupart du temps que ces dépenses sont inutiles, surtout avec l’essor du numérique. La voiture étant devenue la mal aimée des politiques et d’une partie de la population. Des militants d’Extinction Rebel ont fait le buzz à Paris ces derniers jours en se collant à des voitures de sport pour dénoncer le modèle de la voiture individuelle qui est donc promu par l’industrie automobile qui cherche à laver son image à l’aide des voitures électriques. Carlos Tavares, le patron de Stellantis, appelle cela l’auto phobie d’une partie de la population et cela justifie, selon lui, ses doutes d’ailleurs quant à l’avenir des salons de l’automobile. Et pendant ce temps, un sondage, qui a été réalisé par l’organisme de crédit Cetelem auprès de 18 pays, montre que près des deux tiers des personnes interrogées craignent de ne plus avoir les moyens de posséder un véhicule à l’avenir. Le sondage montre aussi que six personnes sur dix ont déjà renoncé à se déplacer en raison du coût...