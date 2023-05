La Chine utilise-t-elle l’intelligence artificielle pour "contrôler" le cerveau des élèves ?

Depuis le début du mois de mai, des images d’écoliers chinois équipés de bandeaux circulent sur différents réseaux sociaux comme Instagram, Linkedin ou Facebook. L’une de ces publications sur Instagram datant du début de mois de mai comptabilise à ce jour plus de 8,9 millions de "vues", 455.000 "likes" et près de 10.000 commentaires.

Dans cette vidéo, le célèbre influenceur et animateur de podcast américain, Joe Rogan, commente des images de jeunes écoliers chinois équipés de casques qui permettent de mesurer leur niveau d’attention lors des cours. D’autres images montrent la présence de robots dans des classes pour analyser leur niveau d’engagement des enfants. La voix "off" explique que les étudiants portent des uniformes munis de puces pour les localiser en temps réel. Plus loin, la vidéo montre des élèves plus âgés, filmés par des caméras équipées de logiciels de reconnaissance faciale lors de la classe pour analyser s’ils consultent leurs smartphones.

Joe Rogan affirme au début de la séquence : "Un système comme la Chine a… C’est très dangereux. La vidéo nous montre comment la Chine utilise l’IA dans leurs écoles". À la fin de l’extrait, il ajoute : "Waouh, waouh. lls vont nous tuer".

Dans cette autre publication virale sur Instagram datée du 2 mai 2023 et comptabilisant plus de 11.475 "likes", le commentaire en français indique : "Malgré les inquiétudes concernant l’efficacité de la technologie et les problèmes potentiels de protection de la vie privée, les parents et les enseignants ont largement adopté ces dispositifs, citant l’amélioration de la discipline et de la concentration chez les élèves."