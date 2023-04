La Chine publie enfin l’analyse d’écouvillons du marché de Wuhan : le chien viverrin, nouveau suspect ?

En définitive, cette publication dans Nature le 5 avril dernier ne met pas un terme à la polémique scientifique sur l’origine du virus. Eric Muraille, immunologiste et biologiste (ULB) et directeur de recherche au FRS – FNRS, estime cependant que "l’origine zoonotique naturelle reste la plus crédible à ce jour. De très nombreux virus adaptés à l’humain (HIV, etc.) ont émergé naturellement ces dernières décennies. L’origine zoonotique du SARS-CoV-1 et du MERS-CoV est bien acceptée".

"Les dernières données publiées par Nature démontrent la colocalisation sur le marché de Wuhan d’ADN de chien viverrin et d’ARN du SARS-CoV-2. Ce qui fait de cet animal l’hôte intermédiaire le plus crédible entre la chauve-souris et l’humain, poursuit l’immunologiste. Toutefois, cette publication ne prouve pas que ces animaux étaient infectés par le virus, pas plus qu’elle ne prouve que ce sont ces animaux qui ont amené le virus sur le marché. Elle ne permet donc en rien de trancher entre les différentes hypothèses expliquant l’émergence de ce virus (échappement de laboratoire versus origine zoonotique naturelle)."