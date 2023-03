La Chine prévoit une réorganisation massive des services publics

Le président chinois Xi Jinping prévoit une énorme réorganisation dans les services publics. Quelque 5% des postes dans l'administration pourraient passer à la trappe.

Pékin entend rendre l'économie chinoise moins bureaucratique et plus résistante en prévision notamment de la rivalité croissante avec les Etats-Unis. Le programme d'économies a été présenté mercredi au cours de l'assemblée annuelle du congrès populaire. Cette restructuration entraînera aussi de nombreuses pertes d'emplois. Il s'agirait de la plus grosse vague de licenciements depuis la réorganisation des entreprises publiques chinoises en 1998. Aucun chiffre n'est cependant avancé. Le ministère chinois de la Science et de la Technologie sera transformé en une autorité nationale distincte qui sera chargée de traiter l'importante quantité de données dont dispose le gouvernement. Un régulateur financier va aussi voir le jour, qui reprendra des tâches de la banque centrale. Et afin de faire face au vieillissement de sa population, la Chine va engager du personnel supplémentaire au ministère des Affaires civiles. La gestion des droits de propriété intellectuelle va être contrôlée par une hiérarchie supérieure.