La Chine perd ses usines et risque de ne plus être l’atelier du monde !

La Chine est en train de se vider de ses usines. Alors très doucement, très discrètement, mais elle en perd chaque jour qui passe. Et même si la Chine reste encore l’atelier du monde, cet atelier est de plus en plus concurrencé par d’autres pays. C’est assez étonnant car si la Chine a littéralement fermé son pays pendant trois ans pour lutter contre le COVID, et bien Aujourd’hui, cette page du COVID, avec toutes ses restrictions drastiques, est une page qui est complètement tournée. Mais voilà, les industriels et les grandes multinationales de ce monde ne sont pas dirigés par des personnes qui ont une mémoire de poisson rouge. Et 2023 n’est absolument pas 2019. Et donc les patrons qui ne juraient que par la Chine se posent aujourd’hui des questions, et cela malgré la réouverture de la Chine au monde entier.

Leur première question, normale d’ailleurs quand on dirige une entreprise, c’est : est il prudent de trop investir en Chine si c’est pour se faire voler ses brevets et sa technologie ? Et puis deuxième question : peut-on être rassuré d’une stabilité politique en Chine quand on se souvient de la violence extrême avec laquelle les mesures anti COVID ont été imposées par les autorités chinoises ? Et d’ailleurs la plupart des cadres expatriés, qu’ils soient américains ou européens qui ont vécu cette période, ne veulent plus rester en Chine à cause justement de la violence extrême, des mesures anti COVID. Donc attirer des cadres européens ou d’ailleurs en Chine n’est absolument pas simple aujourd’hui. Et puis, la tension entre les Etats-Unis et la Chine est au plus haut. C’est une guerre froide qui ne dit pas son nom...