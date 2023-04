Pour l’Union européenne, la Chine est et restera un partenaire commercial majeur. Mais avec quelques nuances de point de vue entre Européens. La présidente de la Commission Ursula von der Leyen juge elle aussi, je la cite, "qu’il n’est ni viable, ni dans l’intérêt de l’Europe de se distancier de la Chine". Mais la responsable allemande insiste également sur un autre point. Il faut, dit-elle, réduire les faiblesses de l’Union européenne face à la Chine.

Ursula von der Leyen fait des constats préoccupants. "La Chine, dit-elle, devient plus répressive à l’intérieur et plus ferme à l’étranger". Pékin "fusionne ses secteurs militaire et commercial". Les échanges commerciaux sont importants mais de plus en plus déséquilibrés à l’avantage de la Chine. Enfin, l’Europe est trop dépendante de la Chine dans l’approvisionnement en terres rares, en magnésium, en lithium. Des matériaux indispensables pour assurer la transition numérique et écologique de l’Europe.

Conclusion de la présidente de la Commission : l’Europe a déjà des outils de défense commerciale. Elle doit les utiliser. Mais elle doit maintenant se doter d’une nouvelle stratégie de réduction des risques dans des domaines spécifiques comme les technologies de pointe qui pourraient être utilisées à des fins militaires par la Chine.