La Chine lance des manœuvres militaires autour de Taïwan à titre de "mise en garde"

La Chine a lancé samedi des manœuvres militaires autour de Taïwan à titre de "sévère mise en garde", selon les médias d’Etat, après avoir protesté contre une escale aux Etats-Unis du vice-président de l’île, William Lai.

"Le commandement de la zone est de l’Armée populaire de libération chinoise a lancé samedi des patrouilles aériennes et maritimes conjointes et des exercices militaires de la marine et de l’armée de l’air autour de l’île de Taïwan", a écrit l’agence officielle Chine nouvelle.

Ces manœuvres sont destinées à tester la capacité des navires et avions chinois "à prendre le contrôle des espaces aériens et maritimes" et à combattre "dans des conditions réelles", a-t-elle précisé.