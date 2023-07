La Chine et la Russie vont renforcer leurs liens, selon Pékin

De son côté, Sergueï Lavrov a déclaré que Moscou et Pékin avaient "de plus en plus de domaines où les intérêts et les projets convergent" selon un communiqué du ministère russe des affaires étrangères. "J'envisage donc la suite avec optimisme", a-t-il poursuivi. Les deux parties "ont échangé leurs points de vue sur le renforcement de la coordination et de la coopération dans des cadres multilatéraux tels que l'Organisation de coopération de Shanghai" (OCS), créée en 2001, dont les deux pays sont membres fondateurs, a encore dit Wang Yi, selon le ministère chinois.

Le patron de la diplomatie chinoise a également indiqué que la Chine et la Russie allaient soutenir l'ASEAN pour saisir "la bonne direction de la coopération en Asie de l'Est et maintenir... la stabilité dans la région".