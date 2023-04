La Chine est en train de devenir le premier exportateur de voitures au monde : une mauvaise nouvelle pour les Japonais ?

Le monde change. Et c’est vrai qu’il faut faire un saut de puce jusqu’à Shanghaï pour s’en rendre compte de manière encore plus vive.

Alors pourquoi est ce que je dis Shanghai ? Tout simplement parce que c’est là-bas que ferme aujourd’hui ses portes le Salon de l’automobile chinois. Et c’est vrai que mes confrères du Figaro nous disent que les visiteurs de ce salon ont pu voir 1000 constructeurs alignés sur les starting-blocks avec 150 nouveaux modèles dont la plupart, c’est vrai, sont électriques.

Alors je vous en parle aujourd’hui. Pourquoi ? Autant les constructeurs japonais et sud coréens ont réussi à imposer leur marque, que ce soit Toyota, Nissan ou Kia, autant il était encore impensable pour un citoyen européen d’imaginer rouler au volant d’une voiture made in China il y a peu.

Je cite (des analystes et spécialistes du secteur automobile) : "Vous montez sans inquiétude dans un ascenseur japonais. Montriez-vous avec la même tranquillité d’esprit dans un ascenseur chinois ?"

Évidemment, les gens disaient non, il y a peu. Mais cette anecdote n’est plus qu’une mauvaise blague. Aujourd’hui, c’est un mauvais souvenir.

Là encore, pour une raison très simple : les dernières statistiques de cette semaine montrent que la Chine va bientôt devenir le premier exportateur mondial de voitures. La Chine est en train de dépasser même l’Allemagne et va essayer de détrôner le Japon qui reste encore le premier exportateur de voitures au monde, mais plus pour longtemps, selon ses spécialistes. Alors à cause de quoi ? La suite dans la Chronique économique à écouter ci-dessus.