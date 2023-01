La Chine entre rêves et cauchemars

Mais au dix-neuvième siècle, confronté à la puissance des Européens, l’Empire du Milieu soudainement déchu, a dû prendre en compte leur existence. Un choc brutal dont il aurait pu ne jamais se relever. Loin d’admettre la défaite, la Chine passe un siècle et demi à absorber toutes les idées nouvelles venues des quatre coins de la planète, de la Russie à l’Allemagne, du Japon à l’Amérique, avant de les digérer et de les mettre à son profit. Et des luxueux palais impériaux aux rues surpeuplées de Pékin, des campagnes ravagées par la guerre et la famine aux cercles d’intellectuels chinois exilés, des hommes et femmes hors du commun réinventent le pays. Impératrice régente sans pitié ou intellectuel exilé, acrobate rebelle devenue une icône des Boxeurs ou cadre du parti communiste exalté, ils ont façonné le destin de la Chine et participé à la renaissance spectaculaire que nous allons vous raconter.

Une série documentaire d' Ilana Navaro et Karim Miské à voir dans "Retour aux sources" le samedi 04 février à 20h35 sur la Trois