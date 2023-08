La Chine dit avoir mis au jour une "affaire d'espionnage" au profit de la CIA

La Chine a déclaré vendredi avoir récemment découvert une "affaire d'espionnage" au profit de l'Agence centrale de renseignement américaine (CIA) impliquant un ressortissant chinois du nom de Zeng qui a fourni des "informations secrètes essentielles" contre de l'argent.

"Après une enquête minutieuse, l'autorité de sécurité de l'État a obtenu des preuves des activités d'espionnage de Zeng et, conformément à la loi, a pris des mesures coercitives à son encontre afin de parer le préjudice en temps opportun", a déclaré le ministère de la Sécurité de l'État de Pékin dans un communiqué publié en ligne.

Agent Zengla

Aucun détail sur la sanction infligée à Zeng n'a été rendu public. Le communiqué précBelgaise que Zeng, âgé de 52 ans, avait été envoyé en Italie pour ses études, où il s'était lié d'amitié avec un agent de la CIA en poste à l'ambassade des États-Unis à Rome.

Cet agent a convaincu Zeng de fournir des "informations sensibles sur l'armée" chinoise en échange d'une "énorme compensation" et d'une aide pour que Zeng et sa famille puissent s'installer aux États-Unis, selon le communiqué. Zeng aurait signé un contrat avec la partie américaine et reçu une formation avant de retourner en Chine pour y mener des activités d'espionnage.

L'affaire a rapidement fait l'objet d'une grande attention en Chine et s'est retrouvée en tête des sujets les plus consultés et commentés sur le site de médias sociaux chinois Weibo vendredi matin.

La révision par Pékin de sa loi anti-espionnage a effrayé de nombreuses entreprises américaines ayant des activités en Chine, à l'heure où les relations entre les deux pays continuent de se dégrader.