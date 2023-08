La Chine dévoile un projet pour mieux encadrer la reconnaissance faciale

Les entreprises en Chine utilisant la reconnaissance faciale devront obtenir un consentement ou une autorisation légale avant de collecter des informations personnelles, selon un projet de réglementation publié mardi.

La Chine est l'un des pays au monde qui compte le plus grand nombre de caméras de surveillance. Les modèles les plus performants sont couplés à la reconnaissance faciale pour faciliter le travail de maintien de l'ordre. Le recours à cette technologie d'identification des personnes est également de plus en plus courant dans certains lieux privés, notamment à l'entrée de résidences d'habitations, d'entreprises ou dans les hôtels. Le paiement par reconnaissance faciale se développe également.

La reconnaissance faciale ne doit toutefois être utilisée "qu'en cas de stricte nécessité" et d'autres moyens doivent prioritairement être utilisés pour la vérification d'identité, stipule le projet de réglementation. Le recours à cette technologie pour "le traitement d'informations concernant le visage devra faire l'objet d'un consentement individuel ou écrit, conformément à la loi", ajoute le texte.