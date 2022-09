La Chine, colosse aux pieds d’argile ? La politique zéro covid pèse durablement sur son économie

Elle est la deuxième économie mondiale, elle est l’usine de l’Occident, mais elle risque l’implosion au niveau économique et social selon les observateurs.

En effet, la politique zéro covid de la Chine pèse durablement sur son économie. "La plupart des ressorts qui assuraient son fonctionnement sont ou bien fissurés, ou bien cassés : une plus faible croissance, moins d’activité, moins d’emplois, et surtout peu de perspectives et de moyens pour aborder défis écologiques et énergétiques futurs, sans parler des risques sociaux provoqués par une population qui ne trouve plus dans le modèle économique proposé" estime Michel Ruimy, économiste, directeur du think tank SPAK, et auteur de nombreux ouvrages sur les faillites bancaires.

La fragilité financière amène même des manifestations dans un régime pourtant autoritaire.