La Chine baisse par surprise plusieurs taux, pour relancer son économie

La Banque centrale chinoise a abaissé lundi plusieurs de ses taux directeurs pour soutenir une économie éprouvée par les restrictions anti-Covid et une crise de l'immobilier. Plusieurs indicateurs se sont révélés décevants en juillet, selon des chiffres officiels publiés lundi.

Principal indicateur des dépenses des ménages, les ventes de détail ont enregistré une hausse de 2,7% sur un an, contre 3,1% en juin. Les analystes anticipaient au contraire une accélération (+5%), à la faveur d'une reprise de l'activité dans le pays, lourdement pénalisée au printemps par le confinement de Shanghai, la capitale économique chinoise, dans le cadre de la politique "zéro Covid".

De son côté, la production industrielle s'est affichée en hausse de 3,8% sur un an, mais ce rythme est inférieur à celui de juin (+3,9%) et aux prévisions des analystes (+4,6%). Pour soutenir l'activité, la Banque centrale a donc abaissé de manière inattendue ses taux de refinancement des banques (Repo).

Le taux à sept jours a été fixé à 2% (contre 2,10% auparavant), tandis que celui à un an est abaissé à 2,75% (contre 2,85%).

L'objectif est d'accroître les liquidités pour les banques et in fine de les pousser à accorder davantage de crédits pour soutenir l'activité. "Il n'est toutefois pas certain que cela suffise" pour l'économie, estime l'analyste Julian Evans-Pritchard, du cabinet Capital Economics.