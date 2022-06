La Chine aurait-elle découvert des signaux extraterrestres ?

"Sky Eye", le plus grand radiotélescope au monde avec son ouverture de 500 mètres, a été lancé en 2019 sur le scan de l’espace lointain à la recherche de signaux radio qui pourraient indiquer une vie extraterrestre. En analysant les données recueillies en 2020, les chercheurs ont repéré deux signaux radio suspects à bande étroite et potentiellement artificiels. Ensuite, en 2022, une enquête ciblée sur les exoplanètes connues (qui sont au nombre de 5000 connues aujourd’hui) et ils auraient trouvé un autre signal radio à bande étroite. Donc les scientifiques chinois auraient découvert 3 signaux étranges…

"Il s’agit de plusieurs signaux électromagnétiques à bande étroite différents du passé, et l’équipe travaille actuellement sur une enquête plus approfondie", a déclaré à Science and Technology Daily Zhang Tongjie, scientifique en chef du groupe de recherche. "La possibilité que le signal suspect soit une sorte d’interférence radio est également très élevée, et elle doit être davantage confirmée et exclue. Cela peut être un long processus."