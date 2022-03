"La Chine au féminin. Une aventure moderne" au Musée Royal de Mariemont

Une femme sur cinq dans le monde est chinoise. Pourtant aucune exposition ne leur a été consacrée, jusqu’à présent. En 2022, le Musée royal de Mariemont renoue avec un pan fort de son identité – l’art et la civilisation d’Asie – et propose un regard inédit sur la Chine. La Chine au féminin. Une aventure moderne vous embarque dans un voyage original à la découverte des femmes chinoises durant le siècle le plus tourmenté de l’histoire de Chine, entre guerres et révolutions, le 20e siècle. Véritable fresque sociale, l’exposition dresse l’évolution de cette aventure au féminin : femme travailleuse, femme combattante, femme modèle… Elle propose in fine un portrait renouvelé de la femme moderne, loin des stéréotypes hérités de la fin du 19e.



A partir d’objets authentiques (robes, bijoux, marionnettes…) et de documents visuels et sonores, le visiteur découvrira la vie quotidienne de la population féminine, mais aussi les héroïnes popularisées par la littérature et le cinéma. Le parcours inclut des pièces rarement exposées, des prêts issus de sept institutions belges et françaises, ainsi que la collection Jasmine Sour d’affiches de propagande, pour la première fois présentée au public.