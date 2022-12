La Chine assouplit ses mesures anti-Covid : un rétropédalage qui sonne l'échec de la politique "zéro Covid" de Xi Jinping

Une population insuffisamment vaccinée, un système de santé qui pourrait être submergé

La Chine était l’un des derniers pays au monde à appliquer la politique "zéro Covid" qui a chamboulé le quotidien et pénalisé fortement l’économie. Le président Xi Jinping a récemment infléchi son discours, reconnaissant que le variant Omicron, moins mortel, "ouvre la voie à plus de souplesse dans les restrictions". Cet allègement national des restrictions fait suite à des assouplissements annoncés ces derniers jours par plusieurs villes et provinces chinoises.

Mais le risque d’une accélération du nombre de décès existe si les mesures sont trop rapides. "Le Covid 19 est toujours présent et les variants en Chine se transmettent extrêmement vite", souligne Thierry Kellner qui rappelle que les personnes âgées ne sont pas suffisamment vaccinées et que le système de santé pourrait être submergé.

De l’ordre de 40% des plus de 80 ans qui ont reçu deux doses, ce qui est insuffisant et donc un autre échec de la politique de Xi Jinping. Selon The Economist, si les variants se répandaient en Chine, le nombre de patients à hospitaliser dépasserait de 7 fois la capacité en Chine.

La Chine va donc accélérer la vaccination des personnes âgées, son point faible qui l’empêchait jusque-là d’assouplir ses règles sanitaires. Mais cela prendra un certain temps.

Poussé par les mauvais résultats économiques

L’annonce intervient quelques heures après la publication de nouveaux chiffres inquiétants pour la deuxième économie mondiale. En novembre, la Chine a vu ses exportations et importations s’effondrer, sous l’effet conjugué de sa politique sanitaire et d’une demande atone. Le chômage des jeunes, urbains et diplômés, grimpe à près de 19%.

La Chine subit durablement l’impact de la pandémie, sur son économie et sa bourse, avec tous les risques de débordements sur l’économie mondiale. Cette année, l’économie chinoise devrait enregistrer l’une de ses pires performances en matière de croissance en quatre décennies.