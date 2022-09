La Chine approuve un vaccin anti-Covid inhalable, une première mondiale

Les autorités chinoises ont approuvé un vaccin anti-Covid inhalable, une première mondiale qui a dopé lundi le cours de l'action du fabricant, basé à Tianjin (nord).

Le vaccin de CanSino Biologics, qui sera utilisable comme dose de rappel en urgence, a reçu le feu vert de l'administration nationale des produits médicaux, a annoncé l'entreprise dans un communiqué envoyé à la Bourse de Hong Kong dimanche. Après cette annonce, le cours de ses actions a bondi de 14% lundi matin avant de clôturer en hausse de 7,1%.

Sans nécessité d'être injecté et plus facile à stocker, le vaccin sera administré par voie nasale, via un pulvérisateur.

"L'approbation aura un impact positif sur les performances de l'entreprise si le vaccin est ensuite acheté et utilisé par les agences gouvernementales correspondantes", selon le communiqué.