La Chine a connu son mois d'août le plus chaud jamais enregistré depuis 1961

Dans plusieurs provinces, les températures ont allègrement dépassé les 40°C ces dernières semaines, entraînant un recours quasi systématique à la climatisation.

Problème : le réseau électrique a du mal à suivre, au moment où les cours d'eau sont asséchés à cause de la chaleur et les barrages peinent à fonctionner. Plusieurs provinces avaient ainsi dû rationner l'électricité, à l'image du Sichuan (sud-ouest) l'une des régions les plus touchées, ce qui a lourdement pénalisé l'activité et les entreprises.