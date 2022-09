La "chimie verte" ou la "chimie écologique" : qu'est-ce que c'est ?

Récupérer les déchets issus de la biomasse, c'est-à-dire les matières organiques végétales, animales ou aquatiques, pour leur offrir une seconde vie. Voici l'un des principes de "la chimie verte", concept développé dans les années 90 par les chimistes américains Paul Anastas et John C. Warner, de l'Agence de protection de l’environnement des États-Unis (United States Environmental Protection Agency).

De plus en plus importante dans le contexte de crise climatique, la chimie verte, également appelée "chimie écologique", répond à 12 principes, qui visent tous un même objectif : préserver la planète et économiser les ressources naturelles, ce qui implique par exemple de réduire la pollution atmosphérique, limiter le gaspillage alimentaire, réaliser des économies sur le plan énergétique… Elle implique également de réfléchir à la préservation de l’environnement dès la conception des produits en veillant à émettre le moins de substances toxiques possibles.