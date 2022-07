La chevauchée hors-délai de Michael Morkov, 65 minutes derrière le vainqueur Philipsen

Au terme d’une journée de calvaire, Morkov franchira la ligne avec 65 minutes de retard sur le vainqueur du jour Jasper Philipsen… 12 minutes après les délais, rallongés de 20% en raison des températures frôlant les 40°C.

"Je suis déçu car j’ai tout donné", a réagi le Danois via le site de son équipe après la course. "J’ai été lâché sur une petite côte et j’ai vite compris que ce serait une longue bataille. Je suis resté concentré et j’ai toujours cru en mes chances… mais à 15km de l’arrivée, j’ai compris que mon Tour de France était fini. A la fin, je ne peux pas être déçu car j’ai fait tout ce que j’ai pu. Mon seul regret, c’est d’abandonner mon équipe à une semaine de la fin du Tour. Cela me rend triste", a déclaré celui qui est un des plus fidèles gregari du peloton.

Pour lui témoigner son soutien, le patron du Tour de France Christian Prudhomme est venu l’accueillir en personne pour le réconforter au moment où il franchissait la ligne. Son équipe Quick-Step Alpha Vinyl lui a aussi rendu hommage sur les réseaux sociaux.

"Il s’est battu de manière incroyable, en parcourant seul les 180 derniers kilomètres de cette étape rapide, difficile et très chaude. Il nous a rendus fiers même s’il n’a pas fini dans les délais. Immense respect", a écrit son équipe. Un hommage plus que jamais mérité pour l’inusable danois de 37 ans.