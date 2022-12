Mise à jour : 20h30

Sur le ring de Bruxelles, suite aux deux accidents qui se sont produits sur le ring de Bruxelles à hauteur du carrefour Léonard, la chaussée est dégagée tant vers Waterloo que vers Zaventem.

La circulation est normalisée vers Waterloo et, vers Zaventem, il reste quelques répercussions sur l'E411 Namur/Bruxelles. On enregistre encore, à 20h30, plus ou moins 20 minutes de retard vers Bruxelles. entrainant 20 minutes de retard vers Bruxelles