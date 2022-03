La chasse aux bières : les adultes célèbrent aussi Pâques cette année

La brasserie Dokir-Mouraux vous invite à l’Utragame Paintball & Lasergame de Namur pour une après-midi insolite et houblonnée. D'ailleurs, saviez-vous que le houblon n'est pas utilisé que pour faire de la bière et qu'on peut aussi le manger ? L’événement est bien entendu réservé aux plus de 18 ans et commence à 14 heures. L’entrée est au prix de 7 euros et comprend une consommation.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à vous rendre sur l’événement Facebook de la brasserie.