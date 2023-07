La chasse à licences est lancée : la pratique s’étendra à l’ensemble de la forêt domaniale du massif d’Anlier dès 2024

Mais la chasse à licences ne s’arrête pas là. Elle serait également plus apaisée. Les règles sont strictes : elle se fait à l’affût et ne nécessite que trois à quatre "poussée silencieuse" pour débusquer les sangliers cachés dans les bosquets. Ce qui consiste en battues sans chien, sans cors et sans cris. "Cela permet d’être plus proche des animaux. L’approche est différente. Ici, tout est plus calme. Le gibier sort du bois sans être apeuré", remarque Thierry Baudoin, adepte de la pratique.

On nous l’assure, même cette chasse parvient à répondre aux exigences des plans de chasse, nécessaires à la régulation du gibier en forêt. Et cela se ferait même moyennant moins de dégâts collatéraux. "À Butgenbach, la chasse à l’affût est pratiquée depuis 1994. Le bilan est impressionnant : pour 120 bêtes abattues, seulement 130 balles ont été tirées. C’est autant de bêtes blessées en moins qui finissent par agoniser dans les bois", remarque Jean-Philippe Florent, député Ecolo à la Région. Il milite pour que cette pratique soit étendue à davantage de communes. Si l’ensemble du massif domanial d’Anlier suivra cette philosophie dès 2024, la mise en pratique n’est pas possible partout, selon les spécificités de chaque territoire.