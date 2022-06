La charge médicale : un poids supplémentaire qui affecte la santé mentale

La charge médicale est une petite partie de la charge mentale qui concerne la nécessité d’avoir toujours à l’œil tout ce qui est médical pour toute la famille ; rdv médicaux, dentiste, trouver le meilleur spécialiste pour le genou de votre enfant, le meilleur orthophoniste, tenir le dossier médical à jour, etc. Éléments d'information avec le Dr Caroline, psychiatre référent dans "La Grande Forme".

La charge mentale, qu'est-ce que c'est ?

Le Dr Caroline, psychiatre, a l’habitude de décrire quatre grands domaines de notre vie qui remplissent les 24 heures de nos journées :

La vie professionnelle rémunérée

Votre job, c’est ce domaine qui est souvent le plus visible. C’est vexant parfois que ça prenne tant de place dans la société (et toi dans la vie qu’est ce que tu fais ?) alors que bon nombre d’entre nous ne travaillent pas, par choix ou parce qu’ils ne peuvent pas travailler (maladie, invalidité, chômage).

Les loisirs

On parle ici des amis, des activités récréatives, des vacances, du sport, de la méditation, etc.

Le sommeil

Dormir c’est la vie, si on ne dort pas, on meurt, ce n’est pas plus compliqué que ça. On y passe environ 1/3 de nos journées, c’est donc important de ne pas négliger cette part.

Les activités qui sont nécessaires & invisibles

Parce qu’elles sont non professionnelles et non rémunérées. Faire les courses, le ménage, ranger le linge, laver le linge, avoir suffisamment de tee-shirts propre pour le sport de chacun des enfants, conduire les enfants à leurs cours, faire les devoirs, rencontrer la titulaire, remplir la déclaration d’impôt, payer le gaz et l’électricité, gérer l’agenda, organiser les vacances. Ce 4ème domaine comprend la réalisation de toutes ces tâches mais aussi la nécessité de devoir y penser, les organiser, les prévoir, les anticiper. La charge cognitive liée à toute cette gestion s’appelle la “charge mentale”.