La charge médicale repose principalement sur les femmes, une charge mentale en plus

Vacciner aussi les garçons contre le papillomavirus, une nécessité

La vaccination des garçons entre 11 et 14 ans, en plus des filles, "est une nécessité" pour éliminer les cancers du col de l'utérus et éviter ceux de la gorge et de l'anus, insiste l'Académie nationale de médecine (France).