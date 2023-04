Les stéréotypes persistent et la discrimination sexuée du travail reste un sujet sur lequel il faut travailler. Les rôles restent assignés entre hommes et femmes.

À travers le monde, l’image et le rôle que l’on donne à la femme n’ont toujours pas évolué globalement. Bien entendu il y a des avancées dans nos pays et dans quelques autres aussi. Au-delà du constat qui est partagé par toute une série d’études et qui montre que certains secteurs évoluent lentement, comment faire pour que cela change ? Aurélie Leroy avance : "Celles qui vont le plus faire bouger les lignes, ce sont les femmes elles-mêmes. Si une situation devient insoutenable, c’est la base qui va exiger des changements. Me too, Ni Una Menos, leurs mobilisations partout dans le monde posent des demandes. Mais il faut aussi des relais et des alliances et que des politiques publiques s’en emparent et que des normes et des règles soient établies au sein même du fonctionnement de l’économie".

Bien que les discours politiques mettent l’égalité homme femme en avant, le cantonnement des femmes dans des métiers moins rémunérés reste un fait. A l’échelle mondiale, les femmes gagnent 20% de moins que les hommes. En Belgique, c’est 22%.

Natalia Hirtz, sociologue, chercheuse au GRESEA et coordinatrice du GRACOS : "Le problème de ces politiques est qu’elles visent toujours les mêmes secteurs masculins plutôt que de tenir compte du rôle reproducteur de la vie qu’ont les femmes. Le capitalisme, le patriarcat et le racisme sont des formes d’oppression qui sont imbriquées. Le confinement et le covid ont eu des conséquences psychosociales. La demande dans le domaine des soins est de plus en plus importante. La crise du logement et économique, la crise des réfugiés, la fermeture des guichets administratifs accentuent ces problématiques. La charge du travail domestique non rémunéré reste une source d’oppression des femmes".