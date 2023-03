La chantilly, vous la préférez en bombe ou vous êtes prêts à fouetter la crème vous-même ?

Carlo répond: " Mais non ! "

Ingrédients:

Crème minimum 30% de MG bien froide

8 à 10% de sucre impalpable

Matériel:

Batteur à main ou un bon vieux fouet et un poignet vigoureux

On fouette à l’épaisseur désirée ! (attention pas trop, sinon ça fait du beurre )

Et on sert un petit café liégeois: Glace café, sauce café, et ... chantilly !