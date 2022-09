La chanteuse qui n'aimait pas sa voix : l'incroyable parcours de Typh Barrow dans Belges Histoires

En 2013, sur YouTube, elle explose tout avec ses reprises inspirées, comme " Gangsta paradise " saluée par Coolio comme la meilleure des reprises de son tube. Le nom et la voix de Typh Barrow commencent à résonner en Belgique et à l’international. En 2018 l’album " Raw " confirme son talent : ses concerts sont sold-out et l’album devient disque d’Or, elle chante en Duo avec Maurane (un de ses rêves) et rejoint son amie BJ Scott dans l’équipe The Voice Belgique.