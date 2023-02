La chanteuse Marie Dubas, ou l’art de se réinventer

Marie Dubas commence sa carrière à 14 ans, en 1908 sur la scène du théâtre de Grenelle. Elle exerce le métier de chanteuse d’opérette jusqu’en 1926, année de ses 32 ans. Et voilà qu’un accident vocal la contraint à s’orienter vers le music-hall. Marie Dubas va marquer un tournant dans l’histoire de l’interprétation en francophonie.

A cette époque l’artiste chanteur de chanson populaire devait être danseur et comédien et les systèmes de revue engendraient de grandes vedettes : les Mistinguett-Maurice Chevalier-Joséphine Baker. Mais nous arrivons à un épuisement du genre fin des années 20. Il y a un essoufflement esthétique, le public se lasse de la surenchère du gigantisme et du clinquant. De plus la crise économique et le coût de plus en plus élevé des programmes, auquel il faut ajouter la concurrence du cinéma… tout cela fait penser de plus un plus à une façon de se réinventer.