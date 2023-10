La chanteuse Maëlle présente "Fil rouge", l’album du renouveau et de l’émancipation

La chanteuse Maëlle était l’invitée du 8/9 pour son deuxième album Fil Rouge. L’album du renouveau et de l’émancipation, dans lequel la jeune artiste se livre pleinement.

Repérée dans The Voice France en 2018 dont elle gagne la finale, Maëlle a toujours vécu pour la musique. C’est à quatre ans qu’elle commence à jouer du piano, sans avoir suivi de cours.

"Je n’ai pas été assez sérieuse pour suivre des cours de solfège", raconte-t-elle. "Il y a peut-être de la technique que je n’ai pas contrairement à d’autres, mais finalement c’est vrai qu’il y a une liberté que je peux entreprendre. Comme je ne connais pas les accords et la musique, je fais ce qui me sort par le cœur."

Une liberté que Maëlle a décidé de prendre dans tous les aspects de son métier, pour s’émanciper : "on m’a toujours dit comment me porter et quoi dire dans mes chansons. Dans cet album, j’ai pu vraiment choisir ce que je voulais, autant artistiquement que musicalement."

Ce fil rouge, c’est vraiment le fil vers l’émancipation, la liberté, et surtout la conviction de savoir où aller.

Ce qui donne un album très personnel, dans lequel Maëlle se livre pleinement sur elle-même. "C’est la première fois que je montrais cette vulnérabilité auprès des gens", explique-t-elle. "Je n’étais pas encore très confiante de moi, je me découvrais encore beaucoup, et c’est pour ça que j’ai pris beaucoup de temps : pour me découvrir en tant que femme de 22 ans, et surtout pour m’affirmer et suivre mes convictions."