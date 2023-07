La chanteuse londonienne Izo FitzRoy, entre classe et modernité

Tout commence par une voix hors du commun. Puissante et émouvante. Bercée par le gospel, Izo FitzRoy est aujourd’hui l’une des voix les plus reconnaissables de la modern soul anglaise. Oscillant entre classe et modernité, la chanteuse londonienne emporte tout sur son passage. Sa musique soul se teinte d’accents blues et dépoussière un genre qui n’en finit pas de se réinventer. En résulte une envie de danser et de fêter la vie.

La puissance vocale d‘Izo FitzRoy a explosé sur la scène internationale en 2017 avec son premier album "Skyline". L’album, un mélange de gospel, de funk avec des accents bluesy et un lyrisme propre à la personnalité de la chanteuse fut très bien accueilli par la presse internationale. Une voix qu’Izo FitzRoy utilise comme un instrument à part entière, au service d’une musique nourrie d’influences multiples à commencer par le gospel, sans oublier la funk, la soul, le R&B et même le rock. Rien d’étonnant pour celle qui a été bercée par les disques d’Aretha Franklin, James Brown et des Stones, et dont le groove n’est pas sans rappeler une certaine Amy Winehouse.