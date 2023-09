La chanteuse Katy Perry vend les droits de cinq albums pour 225 millions de dollars

La chanteuse américaine Katy Perry a vendu ses droits sur cinq de ses albums - ceux publiés par le label Capitol Records - à la société spécialisée en droits musicaux Litmus Music, rapporte le media Billboard. La transaction s'élèverait à 225 millions de dollars (210 millions d'euros).

Litmus Music - cofondée en août 2022 par l'ancien président de Capitol Dan McCarroll et financée par la société de capital-investissement Carlyle - a ainsi acquis les droits sur les albums "One of the Boys", "Teenage Dream", "PRISM", "Witness" et "Smile". La société a refusé de commenter la transaction et de confirmer son montant.