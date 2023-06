La chanteuse Isadora radieuse lors d'une Jam Session envoûtante

Lorsqu’elle nous décrit son projet, Isadora insiste sur les différentes influences et rencontres qui l’on enrichit d’amour et d’attentions. La musique répond à son besoin de s’exprimer et d’exister, et si elle ne s’est pas arrêtée sur une identité musicale définitive c’est car " on change, on évolue, la musique permet de retracer tout ce qui est beau dans la vie ".



Ayant toujours grandit dans l’univers du théâtre, sa mère étant comédienne et son père metteur en scène, celui-là lui a permis d’évoluer dans ses mondes imaginaires et de cultiver le sien. Le spectacle vivant nourrit encore toujours ses productions, et elle affectionne tout autant les comédies musicales que la musique live dans le théâtre. C’est surement pour cela qu’elle se sent plus à l’aise sur la scène qu’en studio, le live lui permettant en plus de faire venir une autre dynamique grâce à l’échange et la communication avec les autres musiciens et le public.



Ses premiers souvenirs musicaux reviennent à son enfance, lors d’un cabaret organisé pour les portes ouvertes de son école primaire : un de ses amis vient la trouver pour lui proposer de monter sur scène à deux, et c’est de là que lui découle cette envie de chanter qui ne l’a plus jamais quittée. Afin de développer sa voix, qui à l’époque était beaucoup plus fluette, elle s’appliquait à imiter les artistes qui l’inspiraient – surtout Selah Sue.