La chanteuse et flûtiste Lizzo a joué en duo avec son idole James Galway lors du Met Gala

Ce lundi 1er mai avait lieu la grand-messe mondaine de la mode, le fameux Met Gala durant lequel les célébrités en vogue se réunissent au Metropolitain Museum of Arts de New York pour une collecte de fonds. Habituée du tapis du Met Gala, Lizzo a clôturé la soirée par un petit concert, accompagnée de sa flûte en or et… de son idole, le flûtiste virtuose Sir James Galway.

L’année dernière, le Met Gala fêtait son grand retour après deux années perturbées par la crise sanitaire. Si l’année dernière, les stars étaient invitées à "incarner la grandeur du New York de l’âge d’or", cette année, la consigne vestimentaire était de "rendre hommage à Karl Lagerfeld", consigne qui a donné lieu à divers looks, des plus sobres aux plus extravagants.

Habituée aux tenues extravagantes, la rappeuse Lizzo a foulé le tapis du MET Gala dans une élégante robe noire agrémentée de perle blanche. Une tenue bien sage qu’elle va troquer en fin de soirée pour une tenue bien plus étincelante. En effet, Lizzo a clôturé le gala par un petit concert durant lequel elle a interprété non seulement certains de ses titres mais aussi quelques œuvres de musique classique, interprétées à la flûte traversière. En 2022 déjà, la rappeuse et flûtiste Lizzo avait amené la musique classique au MET Gala, en interprétant à plusieurs reprises le début du "Prélude à l’après-midi d’un faune" de Claude Debussy, à la flûte traversière.

Cette année, elle a commencé sa performance en interprétant, à la flûte, un intermède de La Flûte enchantée de Mozart. Autre grand moment pour la chanteuse et musicienne, qui a pu jouer en duo un endiablé "Vol du Bourdon" de Rimsky-Korsakov avec son idole, le flûtiste irlandais Sir James Galway.