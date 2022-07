La chanteuse Dani ou l'effet du Boomerang

Danièle Graule, dite Dani, est déjà une star à l'âge de 22 ans, actrice pour Roger Vadim ou François Truffaut, célèbre mannequin et fraîchement chanteuse.

En 1968, elle occupe non stop le devant de la scène et côtoie la jet set parisienne en tenant un night club branché. En 1974, elle est sélectionnée pour représenter la France à l'Eurovision de la chanson, avec la chanson Il n'y a pas de mal à se faire du bien. Mais 1974, c'est l'année de la mort du Président de la République Georges Pompidou. Les obsèques sont organisées le 4 avril 1974, jour de l'Eurovision. Deuil national oblige, la France déclare forfait et Dani est donc écartée, bien malgré elle, de la compétition.