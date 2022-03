La chanteuse Cécile McLorin Salvant de passage dans Classic 21 Lounge

Retrouvez Cécile McLorin Salvant au micro de Patrick Bivort ce 19 mars à 21h sur Classic 21. Fille d’une mère française et d’un père haïtien, élevée dans la culture musicale de Miami, Cécile McLorin Salvant commence des études de piano à 5 ans et grandit en côtoyant les 2 langues (française et américaine).

Elle a accès à une grande variété de musique grâce à la collection de disques impressionnante de ses parents. Le jazz en fait partie bien sûr, mais son adolescence se limite à l’étude du classique et de Broadway. Elle part à Aix en Provence pour y étudier l’opéra et le droit. L’ironie veut que ce soit en France qu’elle découvre les racines du jazz et la musique américaine.

Au fil de ses projets, la chanteuse et compositrice a démontré une compréhension éclairée des standards et de la composition, tout en y apportant un sens théâtral qui décuple les possibilités de ses concerts. A présent, Cécile McLorin Salvant propose une nouvelle œuvre conceptuelle très aboutie. Imaginé pendant la période de confinement, ‘Ghost Song’est conçu comme un cycle où les thèmes et les instrumentations se répondent. Les compositions originales très imagées de la chanteuse alternent avec des reprises radicales de thèmes de Kate Bush, Gregory Porter, Sting, Harold Arlen et Kurt Weill. Chaque morceau développe une atmosphère musicale ciselée, invoquant une variété de styles.

'' ‘Ghost Song’ne ressemble à rien de ce que j’ai fait jusque-là – et c’est ce qui reflète le plus ma personnalité de curatrice éclectique. J’assume complètement mon étrangeté ! ''